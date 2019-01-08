В Омской области врач обозвала маленького пациента дебилом из-за его улыбки

В Омской области врач-отоларинголог нахамила матери своего юного пациента и обозвала ребёнка «дебилом», из-за того, что тот улыбнулся врачу.

О возмутительном поведении медика Тарской ЦРБ сообщила мать ребёнка, которая сразу после инцидента обратилась с жалобой к главному врачу больницы. Так, одна неосторожная улыбка маленького мальчика отоларингологу вызвала неадекватную реакцию у последней. Возмущенная хорошим настроением пациента Лидия Ивановна резко поинтересовалась у матери, почему её ребёнок улыбается, едко добавив: «Он что - дебил? Да вас обоих, я вижу, нужно обследовать в психушке!». Возмущённая мать оповестила врача, что пожалуется главврачу, однако отоларинголог, судя по всему уже не первый раз имевшая дела с оскорблёнными пациентами, просто кинула женщине медицинскую карту и выгнала из кабинета.

В результате женщина написала жалобу и пошла тебовать от руководства больницы объяснений, но уже в приёмной главврача секретарь догадалась о причине визита женщины и рассказала, что на Лидию Михайловну постоянно поступают жалобы, а ею уже давно занимается юридический отдел. Тем не менее, Кривошеева Лидия продолжает свою профессиональную деятельность, срывая зло на маленьких пациентах, а руководство медицинского учреждения закрывает глаза на её «проступки».

Областной Минздрав уже рассмотрел жалобу на врача и сообщил, что ей вынесли выговор.