Депрессия и патологии: гинекологи рассказали, чем опасны поздние роды

По словам медиков, к родам после 40 действительно нужно подходить с большой осторожностью. Они могут стать катализатором появления серьезных проблем не только у матери, но и у ребенка.

Гинекологи утверждают, что беременность – это стресс для организма в любом возрасте. Однако в 20 лет восстановиться после него можно гораздо легче и быстрее, чем после 40. Кроме того, как указывают специалисты, чем позже женщина решится рожать, тем больше вероятность возникновения различных патологий у младенца. В частности, довольно частыми среди них являются порок сердца, слепота, глухота или синдром Дауна.

В настоящее время медицина продвинулась достаточно, чтобы выявить существующие проблемы с плодом на ранних стадиях беременности. Однако это может быть опасно и для самой матери. Если женщина все же решилась рожать, то есть вероятность серьезной послеродовой депрессии. У многих женщин она наступает независимо от возраста. Однако чем старше мать, тем больше последствий будет иметь депрессия и тем тяжелее протекать.

По словам гинеколога Марины Комаровской, поздняя беременность также чревата обострением хронических заболеваний. Это и повышенное артериальное давление, и проблемы с сердцем и сосудами, с почками и печенью. Решаясь стать мамой, возрастная дама рискует серьезно подорвать свое здоровье. Конечно, каждая женщина должна самостоятельно принимать решение и слушать свой организм. Однако пройти обследование и учесть рекомендации врачей также необходимо, поскольку поздние роды действительно могут быть опасны.

Напомним, ранее стало известно, что поздние роды также могут повлечь за собой риск возникновения инсульта и инфаркта. Причем как у самих женщин, отважившихся на столь смелый поступок, так и у их детей.