Роспотребнадзор: В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ

Начиная с 2013 года в России зафиксировано снижение вируса иммунодефицита человека. О данной статистике сообщила компания РБК, которая является российским медиахолдингом, включающим одноименный телеканал, информационное агентство, газету и журнал. Также РБК предоставила ссылку на короткое уведомление Роспотребнадзора «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях».

По предварительным данным известно, что в 2018 году 86,5 тысяч человек были поражены ВИЧ-инфекцией. Данный показатель является ниже, чем был до этого. Следовательно - происходит снижение ВИЧ-инфицированных людей и такое явление наблюдается впервые за последние шесть лет. 25% - это средний показатель ново-выявленных случаев заражения в этот период.

Известно, что в Российской Федерации так называемая эпидемия ВИЧ не исчезла – она продолжается. Вадим Покровский - заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ, что данные Роспотребнадзора – это статистическая погрешность. Только по истечению двух лет, при продолжении тенденции можно будет говорить о двух вещах: первая – это реальное снижение заболеваемости и второе – были проверены не те люди.

Важно знать, что в ноябре 2018 года, Россия была названа лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. По статистике на страну пришлось около 65% новых случаев, однако Министерство здравоохранения посчитало данные не корректными. По статистике на 2017 год, в России было определено 85,8 тысяч человек с пораженных ВИЧ-инфекцией, а в 2018 – 71,3 тысячи человек. РБК утверждает, что данные Минздрава расходятся с последними сведениями Роспотребнадзора.