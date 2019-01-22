Пациентке восстановили язык из руки после «раковой» ампутации

Британка лишилась языка из-за болезни, но врачи смогли восстановить его из кожи и вены руки.

58-летняя Джоанна Смит обратилась к врачам из-за боли языка. После обследования выяснилось, что маленькая язвочка, расположенная у корня языка ничто иное, как злокачественная раковая опухоль. Прогноз лечения был не утишающий, нужно было срочное хирургическое вмешательство. Так как прожить с этим осложнением англичанка смогла бы всего 8 месяцев.

Во время операции ей удалили язык, гланды и часть зубов. Спустя несколько месяцев восстановления врачи решили попытаться восстановить язык с помощью кожи и вен. Донором для такой операции стала ее собственная нога, но, к сожалению ткани не прижились и опыт считался проваленным. Но врачи решили попытать счастье еще раз и пока пациентка находилась в бессознательном состоянии, взяли разрешение у ее семьи на еще одну операцию. На этот раз кожные ткани и вены брались с левой руки.

Операция прошла успешна и ткани достаточно быстро восстановились. Теперь Джоанна может нормально говорить, питаться без проблем. Операция была успешно завершена и очаг болезни устранен, но не без последствий. У британки отсутствуют вкусовые рецепторы и у нее изменился голос. Подобная операция сохранила больной жизнь, а опыт с восстановлением тканей помог не лишиться одного из главных органов для общения.

Сейчас наука пытается «выращивать» различные ткани и органы для пересадки. Следующее испытание планируется провести на мозге. Ученые пытаются восстановить его отдельные части для полноценной жизнедеятельности больных. Также, чтобы не было длительного ожидания донорских органов в разработке находится пересадка органов свиньи человеку, потому что ДНК этого животного максимально близко с человеческим.