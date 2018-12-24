Жители района Зюзино решат дальнейшую судьбу закрытого роддома №10

В юго-западном районе Зюзино в Москве жители должны принять решение, какое из медицинских объектов нужно будет открывать вместо роддома №10.

Этот роддом не работает уже на протяжении 3-х месяцев. Его закрыли по приказу суда из-за предписаний Роспотребнадзора. Исходя из результатов проведённой проверки, решили, что дальнейшая работа в этом здании невозможна из-за отсутствия условий, а точнее капитального ремонта, отопления и требуемой современной аппаратуры. В суде решили, что здание нужно полностью перестроить, в расчёте на то, что в будущем на месте роддома построят новое медицинское учреждение со всеми условиями. А какое именно, должны решить местные жители района Зюзино.

«Для того, чтобы вопрос был решён в ближайшее время, суд запустил опрос «Активные граждане», суть которого в том, чтобы жители района и округа сами выбрали, какое медицинское учреждение им нужно на этом месте», — отметили в пресс-службе.

История роддома началась 65 лет назад. В проекте здания был один общий родильный зал, единственный туалет (на 50 человек), который находился в коридоре. Но самый существенный недостаток – отсутствие личного душа для каждой роженицы. Вентиляция сделана по старым проектам и уже не подходит под современные стандарты. Также в родильном доме нет специалистов по выхаживанию детей, которые оказались недоношенными, а детская реанимация, которая есть в роддоме, недостаточно велика и предназначена только на шесть мест.

За последние годы в роддоме №10 проходили курс только 6-8% рожениц с района Зюзино. На сегодняшний день рожениц района Зюзино, которые планировали родить в роддоме №10, переведено в специальный Центр для планирования семьи и репродукции.

В 2014 году департаментом здравоохранения уже рассматривался вопрос проведения капитального ремонта роддома №10, однако предложение не было поддержано депутатами района Зюзино, более того, отдельные депутаты выступали категорически против закрытия роддома для проведения ремонта, с организацией соответствующих пикетов и публикаций в СМИ.

«В результате этих действий департамент был вынужден исключить объект из планов по капитальному ремонту и перенаправить средства на другие роддома Москвы».

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ведется и планируется строительство сразу трех объектов родовспоможения в Москве: перинатально-кардиологического корпуса ГКБ №67 имени Ворохобова, неонатального корпуса с консультативно-диагностическим центром роддома №4 ГКБ имени Виноградова и родильного дома в составе новой больницы в Коммунарке.