Министерство труда, здравоохранения и социального обеспечения Японии прояснило некоторые порядки страны, касающиеся здоровья японцев.

В Японии объяснили, зачем существует ограничение на объем талии у граждан. Оказалось, все дело в субсидиях на медицинскую страховку. Недавно среди россиян отметилась паника и недопонимание в связи с возможными штрафами за объем талии больше 90 см, по примеру Японии. Однако в Минтруда страны наличие штрафов за подобные вещи для японцев опровергли. Там рассказали, что рекомендуемый объем талии можно превышать, однако в этом случае необходимо посетить врача. Это важно для японцев, так как более здоровым японцам, не страдающим лишним весом, положены субсидии на медицинскую страховку.

Законодательством Японии не предусмотрены наказания для женщин за талию больше 90 см, а для мужчин – больше 85 см. Сообщается, что каждый год на протяжении 11 лет пожилым японцам проводят бесплатный медицинский осмотр на предмет нарушений метаболизма, приводящих к заболеваниям сердца и диабету.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что японских работодателей штрафуют, если на них работают люди с избыточной массой тела, талия которых превышает 90 см. В ведомстве и в Министерстве здравоохранения ходят разговоры о внедрении подобной практики в России. Против инициативы выступает только Геннадий Онищенко, главный санитарный врач. Он считает, что бороться с ожирением россиян необходимо другими методами.