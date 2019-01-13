Шотландский врач посоветовал российским мамам забыть о смесях

Статистика показывает, что все больше матерей отказываются от грудного вскармливания в пользу специальных искусственных смесей. В данном вопросе речь идет не о медицинской нужде, а о личном решение женщин. Данный вопрос был озвучен на Конгрессе педиатров в Москве врачом-педиатром Стюартом Форсишом - профессором Университета Данди в Шотландии. Специалист утверждает, что ребенка необходимо кормить молоком матери и только по истечению 6 месяцев со дня рождения ребенка, можно ввести в рацион дополнительные прикормы.

«Примерно 50% малышей в возрасте полугода уже переходят на молочную смесь, а к одному году только 20% детей питаются материнским молоком, остальные 80% переходят на искусственное вскармливание», — говорит Форсиш.

Также врач подчеркнул, что проблема грудного вскармливания стоит не только в Россие, но и в странах Южной Европы, а также в Великобритании. Всего лишь 25% женщин всего мира кормят своих детей грудью, в то время как в Российской федерации данный показатель составляет лишь 40% от всего кормящего женского населения.

Шотландский врач привел в пример ситуацию в Северной Европе. Он указал на то, что в скандинавских странах вскармливают своих детей грудью около 80% женщин. Данный показатель является самым высоким в мире.

В свою очередь ВОЗ выдвигал рекомендацию, в которой шла речь о том, чтобы давать малышу только грудное молоко, а уже по истечению полугода добавить в молочную диету прикорм. Полное завершение молочной диеты рекомендуется в возрасте от 1,5 до 2 лет.

Многие знают, что даже самая дорогостоящая смесь не способна заменить грудное молоко, поскольку у каждой матери оно имеет различный химический состав, который зависит от потребностей ее малыша. Как сказал Форсиш: «Природа все предусмотрела».