Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила прокомментировать и развеять самые главные мифы о здоровье пожилых людей.

Многие думают, что повышенное давление в старческом возрасте является нормальным явлением, однако терапевт утверждает обратное. Альбина Стрельченко поделилась знаниями о том, что, не смотря на возраст, давление выше отметки 130/80 является причиной для обращения к специалистам медицинской службы. Данные сведения прописаны мировым медицинским сообществом. Повышенное давление напрямую может указывать на такие заболевания, как атеросклероз и не в коем случае его нельзя списывать на возраст.

Также многие склонны к заблуждению в плане того, что с возрастом мозговая деятельность затормаживается и он теряет способность к обучению. Для того, чтобы развеять данный миф, Стрельченко привела в пример популярных ученых, врачей, бизнесменов и музыкантов, возраст которых явно превысил отметку в 50 лет. Терапевт подчеркнула, что способность к обучению снижается только у тех людей, которые в последний раз изучали что-либо в студенческие годы. У тех, кто ведет активную мозговую деятельность на протяжении всей жизни, гарантировано остается чистый ум и ясное сознание до конца дней. Специалист посоветовала изучение языков в качестве профилактики.

Третий миф – 10 тысяч шагов в день. Это недопустимо, поскольку у пожилых людей сеть кровеносных сосудов становится реже, чем у молодых. Это может привести к негативному исходу. Рекомендуемая норма – это от 5 до 8 тысяч шагов в день.

Физическая нагрузка противопоказана пожилым людям, так думает большинство. Однако терапевт указала на то, что данное утверждение не является верным, по крайней мере на 50%. Полноценное исключение спорта из жизни человека, должно быть только в одном случае – проблемы с сердцем. Однако для других, стоит применять сбалансированную физическую активность.

Пятый миф — это снижение уровня иммунитета в старческом возрасте. Альбина Стрельченко подчеркнула, что к пожилому возрасту человек успевает переболеть многими вирусами, в следствии чего у него образуется защита. Пожилые люди не застрахованы лишь от новых форм вирусных заболеваний.