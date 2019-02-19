Диетологи рассказали, сколько блинов можно съедать на Масленицу

По словам специалиста Натальи Денисовой, превышение рекомендованной нормы может негативно отразиться на здоровье, поскольку блины - калорийное блюдо и тяжелое для пищеварения.

С приближением любимого очень многими праздника граждане начинают планировать застолье. Выбирают, с чем готовить блины, ищут новые интересные рецепты, а также посещают городские мероприятия, которые, как правило, являются очень веселыми и задорными. Известно, что в 2019 году Масленица пройдет с 4 по 10 марта.

Кроме того, перед праздниками, предполагающими плотные застолья, полезные советы дают и врачи, чтобы уберечь людей от лишней перегрузки пищеварительной системы. Так, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова заявила, что в течение Масленицы день следует съедать не более четырех блинов. Причем три из них должны быть с обычной начинкой, а один можно позволить с жирной.

Как указывает эксперт, все дело в большой калорийности: на 100 грамм приходится примерно 190-200 килокалорий. Это число колеблется в зависимости от состава теста, наличия начинки и от того, какая это начинка. При этом от блинов можно получить и максимальную пользу. Для этого следует особо внимательно подходить к выбору начинки. Так, по словам диетологов, лучше всего, если блины приготовлены с творогом, сыром, нежирным мясом или рыбой.

Кроме того, специалисты рекомендуют есть блины на завтрак, а не на обед или ужин. Таким образом, все калории смогут израсходоваться в течение дня. Денисова указала также, что есть и топ плохих начинок. В него входят сметана, икра и масло. Врач указала, что раньше блины готовили из гречневой муки. Она более полезна для здоровья, чем иные сорта.