Диетолог дала рекомендации по употреблению блинов в канун Масленицы

Недавно, в канун Масленицы, Наталья Денисова - врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» дала рекомендации о правильном питании гражданам России. Диетолог считает, что в праздничную неделю восточнославянского традиционного праздника, отмечаемого в течение семи дней перед Великим постом не желательно съедать свыше трех блинов в день, а если с жирной начинкой (фарш, печень, творог), то не более одного.

Денисова утверждает, что блины – это очень калорийное и тяжелое для пищеварительной системы блюдо. На 100 грамм блюда содержит около 190-200 килокалорий. Калорийность блинов зависит от муки, из которой они были приготовлены и от начинки. Максимальную пользу от данного блюда можно получить только в том случае, если оно будет с начинкой из творога, сыра, а также нежирного мяса или рыбы.

Эксперты рекомендуют употреблять блины только на завтрак, поскольку в течении дня все съеденные калории будут расходоваться в пользу человека. Также диетолог отметила, что излюбленная в России начинка из икры, категорически не подходит для них. Поскольку икра является исключительно жировым продуктом.

Наталья Денисова предложила вернуться к традиционному приготовлению блинов из гречневой муки. По ее словам в таких блинчиках содержится значительно меньшее количество калорий и большее количество белка, и клетчатки. Это делает их более полезными, в отличие от блюда из пшеничной муки. Так же диетолог рекомендует использовать цельнозерновую муку, муку второго сорта грубого помола или же овсяную.

Для обезжиривания блинов, во время их приготовления можно использовать обезжиренное молоко, воду или кефир, а для еще большего уменьшения калорийности блюда, можно добавить в тесто столовую ложку растительного масла и жарить на сковороде с антипригарным покрытием, не доливая масла. Таким образом содержание масла в блинах значительно уменьшается.