Роспотребнадзор озвучил основные вопросы россиян о молочной продукции

Сегодня, 09:07 \\ Здоровье

В сообщении федеральной службы, речь шла о значимости молочной продукции в рационе россиян. Именно это стало причиной организации «горячей линии» по качеству и безопасности молочки. Начиная с 21 января по 4 февраля, эксперты провели консультации жителей страны по всем вопросам, касающимся качества и безопасности потребления молочной продукции, а также ее соответствия действующим нормативным требованиям к этому виду товаров, принципам здорового питания.

 

Пресс-служба подчеркнула, что было зафиксировано и обработано свыше пяти тысяч телефонных вопросов и обращений в консультационные пункты относительно темы качества и безопасности молочной продукции. Звонки в рамках «горячей линии» принимали сотрудники управления Роспотребнадзора.

Статистика опроса показала, что: 27% граждан интересовал вопрос о действующих требованиях к качеству и безопасности молочки, а также ее соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации; 19% - вопрос касательно маркировки молочной продукции и 16% граждан обратились на «горячую линию» с просьбой дать им рекомендации по выбору пищевых, в том числе молочных продуктов в торговой сети.

 

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Автор - Юлия Кириенко
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