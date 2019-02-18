Психологи: Найдены способы борьбы с зимней депрессией

Зимняя депрессия является сезонным аффективным расстройством, во время которого в холодное время года могут возникнуть эмоциональные нарушения, как депрессивного ряда, так и когнитивных функций. Депрессия может проявить себя крайне неожиданно, подобное состояние способно возникнуть в любом возрасте, но чаще всего оно проявляет себя в промежутке между 18 и 30 годами.

Московские эксперты решили дать ряд советов по борьбе с зимней депрессией. Правильный режим сна, по мнению психологов является лучшим способом. Также не мало важны прогулки на свежем воздухе, любимое занятие и своевременное посещение врача. Об этом рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи Никита Чернов.

Также специалист подчеркнул важность физической активности, сбалансированного питания и соблюдения распорядка дня. Отказ от алкоголя так же является не мало важным аспектом.

Чернов объясняет, что с точки зрения психологов, для человека важно наличие родственной души и понимания, заинтересованность в любимом деле, способность адекватного мышления и умения контролировать свои мысли, а также умение отслеживать изменения своего состояния и предугадывать реакцию на изменения внешней среды.

Если человек наблюдает у себя подавленное состояние и перепады настроения, снижение концентрации внимания, нарушения сна и аппетита – значит у него проявляются первые симптомы зимней депрессии. При наличии хотя бы одного из этих факторов, стоит обратиться к психологу за качественной консультацией и дальнейшего решения проблемы.