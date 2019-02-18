Жителям Москвы психологи дали несколько действенных советов по борьбе с депрессией

Многие предпочитают справляться с зимней депрессией с помощью алкоголя. Однако эксперты утверждают, что спиртное не поможет, гораздо действеннее будут прогулки на свежем воздухе, правильный режим сна и некоторые другие меры.

Известно, что зимней хандре подвержены довольно значительное количество граждан не только России, но и всего мира. Множество факторов влияет на это, в частности, недостаток солнечного света, низкие температуры, необходимость надевать на себя огромное количество вещей и прочее. Психологи выяснили, что самыми яркими симптомами зимней депрессии являются перепады настроения, нарушения сна, аппетита, проблемы с концентрацией внимания.

Как указывает завотделением психотерапевтической помощи и соцработы ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н. Алексеева Депздрава Москвы Никита Чернов, самое главное в этот сложный период – позаботиться о себе. Помимо прогулок и сна, необходимо также заниматься любимым делом - это действительно действенные советы. Кроме того, стоит соблюдать не только режим сна, но и режим питания. Более того, со спиртным лучше вообще повременить, поскольку он является провоцирующим фактором, а не способом решения проблемы.

Более того, психологи утверждают, что очень важно наличие близких людей, которые понимают данное состояние человека и готовы помочь. При этом, если симптомы сезонной депрессии все же обнаружены, следует обратиться к специалисту, который сможет объективно оценить состояние и подобрать лечение, если это необходимо. Для жителей Москвы это особенно актуально, поскольку постоянно жить в суете и гуще событий мегаполиса очень выматывает. Депрессия обычно продолжается дольше у тех, кто живёт в странах с меньшим освещением.