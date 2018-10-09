Врачи назвали основные признаки рака крови

Медики назвали несколько основных клинических признаков развивающегося рака крови (лейкоза) для выявления болезни на более ранних стадиях заболевания.

Лейкоз, называемый также раком крови и белокровием, является злокачественным заболеванием кроветворной системы. При выявлении на поздних стадиях это заболевание становится причиной летального исхода. Одним из признаков развивающегося лейкоза становится повышение температуры тела, постоянный озноб, потливость. Также, как отмечают медики, у больного на более поздних стадиях могут появиться боли в суставах и костях, а анемия свидетельствует о дефиците красных клеток крови.

В результате развития анемии отмечается бледность кожных покровов и появление синих кругов под глазами, а конечности становятся холодными независимо от окружающей температуры. Малокровие становится причиной появления синяков, долго незаживающих ссадин, а при более тяжёлых состояниях появляются гематомы на спине и в паховой области. Такие гематомы свидетельствуют о наличии внутреннего кровоизлияния. Кроме того, на коже заметны мелкие красные пятна, образующиеся из-за повреждения капилляров.

Больные страдают из-за постоянной слабости. Недостаток кислорода в крови сказывается на сильной утомляемости даже из-за лёгких физических нагрузок. При этом элементарная ходьба может вызывать одышку. Однако эти признаки зачастую врачи рассматривают вместе с другими симптомами для дифференциации от патологий сердечно-сосудистой системы.

Также в пользу лейкемии может говорить появление сильной кровоточивости дёсен и носовых кровотечений.

При обнаружении перечисленных симптомов врачи рекомендуют немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти полное обследование для исключения такого опасного заболевания, как рак крови.