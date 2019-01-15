"Умный" пластырь может снизить риск ампутации у страдающих диабетом - ученые

Эксперты создали специальную новинку, которая способствует быстрому заживлению ран, а также является полезной для страдающих диабетов в случае появления язв на ногах.

Ежегодно от осложнений, развитию которых способствует диабет, страдают многие люди. Эксперты разрабатывают всё новые устройства и лекарственные препараты, чтобы помочь пациентам. Одним из таких стал «умный» пластырь. Он называется UrgoStart. По словам разработчиков, изобретение способно упростить жизнь до 3000 пациентов ежегодно.

Суть работы пластыря заключается в следующем. У пластыря есть специальная пенистая прокладка. Микроорганизмы, которые расположены в ней, а также стерильные волокна самого пластыря воздействуют на область поражения на коже. Путем такого влияние приходит в движение механизм естественного заживления тканей организма.

Примечательно, что пластырь способен сохранять свою стерильность до 7 дней. Это очень полезное изобретение для пациентов с диабетом, поскольку в случае образования ран на ногах они борются с язвами около пяти месяцев.

По последним данным, ежегодно около 115 тысяч человек только в Великобритании получают различные осложнения от диабета. «Умный» пластырь поможет справиться с ними в домашних условиях без необходимости обращаться в медицинское учреждение.