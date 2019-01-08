Найдены 4 привычки питания, которые помогут оставаться бодрыми
Алкоголь, сладости и всевозможный фастфуд не дают энергию, а забирают. Разнообразив рацион фруктами и овощами можно избежать преждевременной усталости.
Американский диетолог выяснила 4 привычки питания, которые смогут помочь остаться бодрыми до конца рабочего дня. Умственная усталость может быть спровоцирована нехваткой железа. Чтобы избежать этого нужно включить в рацион орехи, рыбу, мясо и бобы.
Для тех, кто худеет питаться тяжелыми углеводами невозможно. Отказ от них пагубно влияет на организм. Несмотря на это не стоит забыть про зерновые хлебобулочные изделия и макароны из твердых сортов пшеницы.
Овощи, фрукты и молочная продукция с низким коэффициентом жирности сможет помочь от усталости, если отказаться от алкоголя, фастфуда и чрезмерного употребления кондитерских изделий.
Перепады настроения и головная боль, могут появиться из-за нехватки жидкости в организме. Поэтому рекомендуется употреблять как можно больше волы.
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