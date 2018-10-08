Кладезь витаминов: врачи назвали полезные свойства творога

Данный молочный продукт не только надолго дает ощущение сытости, также он помогает справиться с отеками и другими проблемами. О пользе творога рассказала врач-диетолог из Волгограда Валентина Спирина.

Творог напрасно недооценивают. По данным специалистов, молочный продукт стоит в ТОП-10 важнейших продуктов на столе человека. Врачи назвали полезные свойства творога и отметили, что завтрак с таким продуктом является очень хорошим вариантом.

Творог помогает бороться с гипертонической болезнью, проблемами с печенью. Он выводит лишнюю жидкость, поэтому снимает отеки и помогает органам лучше функционировать. Пожилым людям стоит употреблять творог для профилактики остеопороза и укрепления костей. Также данный продукт способствует нормализации обмена веществ и помогает в борьбе с лишним весом.

По словам Валентины Спириной и других врачей, диетологи не напрасно любят творожную диету. Творог , утверждают эксперты, содержит в себе массу полезных веществ. Он – кладезь витаминов. В твороге содержится 12 витаминов, и много минералов. Диета с употреблением творога помогает защитить организм от истощения и насытить его всеми необходимыми питательными веществами. Эксперты отмечают, что при выборе творога стоит покупать лишь натуральный продукт, в котором нет красителей и консервантов. Если на упаковке творог называется «творожком» или «творожным продуктом», то это совсем не натуральный продукт, который нужен.