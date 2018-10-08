Кладезь витаминов: врачи назвали полезные свойства творога

Сегодня, 18:59 \\ Здоровье

Данный молочный продукт не только надолго дает ощущение сытости, также он помогает справиться с отеками и другими проблемами. О пользе творога рассказала врач-диетолог из Волгограда Валентина Спирина.

Творог напрасно недооценивают. По данным специалистов, молочный продукт стоит в ТОП-10 важнейших продуктов на столе человека. Врачи назвали полезные свойства творога и отметили, что завтрак с таким продуктом является очень хорошим вариантом.

Творог помогает бороться с гипертонической болезнью, проблемами с печенью. Он выводит лишнюю жидкость, поэтому снимает отеки и помогает органам лучше функционировать. Пожилым людям стоит употреблять творог для профилактики остеопороза и укрепления костей. Также данный продукт способствует нормализации обмена веществ и помогает в борьбе с лишним весом.

По словам Валентины Спириной и других врачей, диетологи не напрасно любят творожную диету. Творог , утверждают эксперты, содержит в себе массу полезных веществ. Он – кладезь витаминов. В твороге содержится 12 витаминов, и много минералов. Диета с употреблением творога помогает защитить организм от истощения и насытить его всеми необходимыми питательными веществами. Эксперты отмечают, что при выборе творога стоит покупать лишь натуральный продукт, в котором нет красителей и консервантов. Если на упаковке творог называется «творожком» или «творожным продуктом», то это совсем не натуральный продукт, который нужен.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины, по которым пациенты отказываются от вакцинации. Это стало известно от Яны Кабышки, заместителя председателя...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Оказался редкой формой рака синяк на коже женщины из Португалии

 Синяк несколько лет не проходил с кожи 31-летней женщины из Португалии. После обращения...

Ученые показали на видео, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды

 То, какие именно сперматозоиды оплодотворят яйцеклетку, крайне важно, ведь их качество...

Препарат от кашля, включенный в России в список жизненно необходимых, признали опасным во Франции

Во Франции изымают из обращения популярный лекарственный препарат для лечения болезней...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ