Англичанку парализовало после того, как она заболела бронхитом

Гражданку Великобритании в 2018 году доставили в больницу с недомоганием, как выяснилось позже у нее оказался бронхит.

До этого пациентка жаловалась лишь на малейшее недомогание, когда состояние ухудшилось, ее доставили в больницу, где врачи поставили диагноз – бронхит.

47-летняя Делайла Коркери в одно утро почувствовала, что ее кончики пальцев онемели. Врачи не предали этому значения, думая, что это побочные действия лекарств. Так за несколько дней и ночей Делайла потеряла чувствительность всего тела, сначала рук ног, а потом полностью всего туловища. Пациентка оказалась полностью парализованной.

Когда ее родственники обратились в другой центр подробный анализ показал, что двигательная система была поражена вирусом бронхита. После лечения сильнейшими препаратами, Коркери всет-аки выздоровела. Но на восстановление двигательных систем ушло практически 2 месяца.