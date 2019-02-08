Англичанку парализовало после того, как она заболела бронхитом

Сегодня, 10:17 \\ Здоровье

Гражданку Великобритании в 2018 году доставили в больницу с недомоганием, как выяснилось позже у нее оказался бронхит.

 

До этого пациентка жаловалась лишь на малейшее недомогание, когда состояние ухудшилось, ее доставили в больницу, где врачи поставили диагноз – бронхит.

47-летняя Делайла Коркери в одно утро почувствовала, что ее кончики пальцев онемели. Врачи не предали этому значения, думая, что это побочные действия лекарств. Так за несколько дней и ночей Делайла потеряла чувствительность всего тела, сначала рук ног, а потом полностью всего туловища. Пациентка оказалась полностью парализованной.

Когда ее родственники обратились в другой центр подробный анализ показал, что двигательная система была поражена вирусом бронхита. После лечения сильнейшими препаратами, Коркери всет-аки выздоровела. Но на восстановление двигательных систем ушло практически 2 месяца.

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