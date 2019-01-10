Разломить и прислушаться: эксперты нашли простой способ проверить шоколад на качество

Сегодня, 09:59 \\ Здоровье / От редакции

По словам специалистов, шоколад в настоящее время является довольно популярным продуктом. Именно поэтому стоит следить за его качеством. Эксперты выяснили, как это сделать просто и без лишних затрат.

 По всему миру многие люди не могут обойтись без шоколада, поэтому обязательно включают его в свой рацион. Эксперт в области шоколадной продукции Энгус Кеннеди рассказал, что для определения качества шоколада не нужно сдавать его в лабораторию на анализ. Понять, качественный шоколад куплен в магазине или нет, сможет абсолютно каждый человек самостоятельно всего за несколько секунд.

Для этого нужно всего лишь разломить плитку и прислушаться. По словам специалиста, если звук оказался достаточно громким и звонким - данная шоколадная продукция является качественной и можно с удовольствием наслаждаться лакомством. Однако следует с осторожностью отнестись к шоколаду, чья плитка при разломе воспроизводит глухой и тихий звук. Это напрямую говорит о том, что лучше отказаться от употребления подобного продукта в пищу. В данном случае, уверены эксперты, в состав шоколада входят только лишь жиры и сахар. Вряд ли подобное сочетание принесет пользу организму.

Энгус Кеннеди советует проверять шоколад каждый раз перед употреблением. Этот способ быстрый и простой. К тому же, он способен снизить количество вредных веществ, попадающих в организм человека.

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Автор - Евгения Чернобаб
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