Новые системы нагревания табака вредны так же как и обычные сигареты

Сегодня, 04:47 \\ Здоровье

Бронхи и легкие страдают от сигарет дыма и нагретого табака одинаково, что доказали австралийские ученые.

 

Ученые из Автсралии провели эксперимент после нашумевшей презентации IQOS о том, что нагревание табака менее пагубно отзывается на людях, которые употребляют данную продукцию. Для исследования было взято три курительных прибора IQOS, электронный сигареты (вейп) и обычные сигареты. Для опыта были предоставлены клетки дыхательных путей человека и клетки бронх. В ходе эксперимента было установлено, что токсичные вещества, которые вырабатывают курительные аппараты аналогичны друг друг и во вреде тоже, поэтому одинаково пагубно влияют на организм.

Ученые предупредили, что все виды курения вызывают болезни дыхательных путей, в том числе и рака.

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