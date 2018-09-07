Больным артритом рекомендуют заниматься йогой

Сегодня, 03:22 \\ Здоровье

В Дели ученые из Всеиндийского университета пришли к мнению, что больным артритом необходимо заниматься йогой, для улучшения здоровья.

 

Уже после двух месяцев занятия йогой у больных перестает ломить кости и суставы становятся эластичнее. К этому выводу пришли после эксперимента. Участвующие разделились на две команды, те кто лечится с помощью препаратов и те, кто решил попробовать йогу. Результаты рассматривались по анализам крови и болезненности суставов после проделанного эксперимента.

Учеными было зафиксировано, что йога в определенных случаях гораздо показательнее медикаментозного вмешательства на клеточных и молекулярных уровнях.

По мнению доктора Рима Дада практика йоги вместе с медикаментозным курсом поможет лучше справляться с болезнью. Эта дополнительная терапия оказывает не только физическую, но и психологическую разрядку. Самые лучшие позы, которые помогут победить болезнь – это «лотос», «краб» и «собака мордой вниз».

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