Росздравнадзор решил судьбу «Эреспала»: В России прекращают продажу опасного препарата

Росздравнадзор решил изъять из продажи препарат от кашля «Эреспал», который, согласно последним исследованиям, оказался вреден для сердца. Кроме того, санкции распространились и на другие препараты, схожие с ним по составу.

Опасения врачей вызывает действующее вещество фенспирид, а потому препараты, основанные на нём, исчезнут из российских аптек, как заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Он отметил, что ведомство уже подготовило запросы на приостановку оборота лекарственных препаратов от ряда производителей. Решение об изъятии самого «Эреспала» было принято в четверг, а сам процесс будет осуществлён в течение суток. Дальнейшая судьба препарата будет решена экспертами.

Ранее препарат «Эреспал» перестали продавать во Франции после соответствующего решения компании «Лаборатория Сервье». Данная мера касается как сиропа, так и таблеток. При этом отмечается, что риск развития сердечных заболеваний после приёма «Эреспала» невысок, и тем, кто ранее его принимал, обращаться к врачам необязательно. Также реализация препарата была приостановлена в Казахстане.

Как только новость о запрете «Эреспала» во Франции дошла до России, многие граждане возмутились бездействием российских властей. Однако, как показали появившиеся в Сети документы, правительство РФ заинтересовалось этим вопросом, как только стало известно об изъятии препарата на его родине. Хоть и не моментально, но реакция последовала достаточно быстро. И, как верно отметили пользователи сайта «Пикабу», «не всё так плохо у нас в стране, люди тоже работают».