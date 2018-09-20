СМИ: поможет ли вероятная отставка главы ДЗМ Хрипуна запустить процесс оздоровления столичной системы здравоохранения?

Сегодня, 08:15 \\ Здоровье

По мнению ряда Telegram-каналов, позиции А.Хрипуна в качестве руководителя столичного Департамента здравоохранения (ДЗМ) довольно шатки. Слишком часто в последнее время подотчетное ему ведомство упоминается в преломлении на различные скандалы, что вряд ли может радовать власти мегаполиса, учитывая скорые выборы в Московскую городскую думу. Только с начала этого года СМИ уже писали о том, как в ГКОБ №1 начали массово увольняться медики, после того как назначенный туда с подачи Хрипуна главным врачом В.Галкин «нанес финансовый урон клинике» и «провалил закупочную кампанию», отмечает электронная газета «Век».

Резонанс вызвали и новости о врачах, которых занимаются бизнесом, одновременно работая на трех ставках в ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» (Л.Полонская). Замдиректора по инновациям ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» А.Зудин, который является учредителем/руководителем в нескольких компаниях, также стал фигурантом скандала. При этом эти компании без особых проблем получают госзаказы на миллионы рублей, а Зудин является поставщиком своего собственного института. Об этом написала газета «Новые известия».

ДЗМ уже неоднократно упрекался различными СМИ в нарушении правил закупок и подозревался в коррупции. О «впечатляющей» закупочной кампании В.Галкина уже сказано выше. Еще один ставленник Хрипуна отличился не меньше. Речь идет о Д.Проценко, который, заняв должность главврача Городской клинической больницы им. С.С. Юдина, оскандалился с объявленным с нарушениями ФЗ-No44 конкурсом, предусматривавшим поставку цифровой многоцелевой диагностической ультразвуковой системы. Благо, вмешались антимонопольщики.

Российские СМИ также уделяют внимание фактам того, что в окружении Хрипуна слишком часто фигурируют люди, являющиеся постоянными участниками проводимых ДЗМ и подотчетными ему структурами торгов. Одним из таких людей является О.Дементьев — аффилированные с ним структуры активно получают госконтракты в сфере московской медицины.



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