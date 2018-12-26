22% российских жителей ничего не знают о гепатите С

В XXI веке татуировка перестала быть чем-то индивидуальным и особенным, она превратилась в массовое явление. На данный момент — это не только нанесение стойкого рисунка на тело, но и ряд косметических процедур. Неизменным остается лишь один факт – неопытность мастера и неосведомленность клиентов, могут привести к летальным ошибкам – заражениям. Об этом напомнили медицинские специалисты компании ИНВИТРО.

Никита Коваленко - председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» утверждает, что на сегодняшний день нет никакой достоверной статистики о путях заражения гепатитом не существует.

Конечно же никаких исследований в области определения причин заражения гепатитов никогда не проводилось. В связи с тем, что гепатит может протекать бессимптомно долгие годы, многие пострадавшие узнают о том, что больны только спустя несколько лет и конечно же на стадии тяжелых последствий сложно определить истинную причину заражения. Можно только догадываться.

Статистика показывает, что 90% населения не осведомлены о способах приобретения гепатита.

В 2017 году было официально зарегистрировано около 67 тысяч новых случаев заражения гепатитом С, но известно, что многие люди просто не обращаются в медицинские учреждения для сдачи анализов и определения причины плохого самочувствия.

В конце 2018 года, ВЦИОМ опубликовал статью, где говорилось о том, что каждый пятый житель России - 22%, ничего не знает о гепатите С. 28% - имеют ошибочное мнение о способах заражения, 29% - об излечимости болезни и практически половина – 47% не осведомлены о том, что гепатит С протекает бессимптомно на ранней стадии своего развития.

Эксперты ИНВИТРО утверждают, что именно татуировки являются одной из основных причин. В свою очередь они предлагают сдать все необходимые анализы со скидкой. Это условия акции, которая будет проходить в офисах ИНВИТРО с 6 февраля по 31 марта 2019 года.