За лечение гомеопатическими препаратами выступают адепты ЗОЖ и родители

Сегодня, 08:14 \\ Здоровье

Как говорится в ежегодном докладе научно-исследовательской группы GFK, тренды на лечение гомеопатическими препаратами в большей мере формируют адепты здорового образа жизни и родители малолетних детей. Менее всего склонны к гомеопатии трудоголики, пишет портал MedLinks.ru.

По итогам исследований GFK, сторонники здорового образа жизни – так называемые «зожники» – называют заботу о своем здоровье одной из отдельных сфер своей жизнедеятельности. К выбору натуральных медпрепаратов они подходят со всей ответственностью. Для этих людей главные критерии при покупке лекарства – безопасность терапевтического действия и натуральный состав продукта.

Как и «зожники», безопасные и натуральные лекарственные средства на растительной основе выбирают родители малолетних детей. Особенно это характерно для родителей детей не старше 3 лет. Многие из них предпочитают вводить в схемы лечения детских ОРВИ и расстройств ЖКТ растительные препараты «мягкого действия». При проведении терапии большинство родителей склонно прислушиваться к рекомендациям проверенных педиатров.

Реже всего пользуются гомеопатическими препаратами трудоголики – жители крупных городов. Оно готовы жертвовать своим здоровьем ради карьеры, поэтому часто выбирают лекарства «мгновенного действия», даже если препараты и имеют побочные эффекты. Вместе с тем, представители этой категории не исключают возможности попробовать гомеопатические приемы лечения в будущем – в более удобное для их проведения время.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины, по которым пациенты отказываются от вакцинации. Это стало известно от Яны Кабышки, заместителя председателя...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Препарат от кашля, включенный в России в список жизненно необходимых, признали опасным во Франции

Во Франции изымают из обращения популярный лекарственный препарат для лечения болезней...

Звезда сериала «Мажор» ушел от жены к любовнице

Актер Александр Обласов, который стал известен благодаря роли в сериале «Мажор»,...

К пищевым расстройствам у женщин приводит избыточная требовательность к себе – Главный психиатр столицы

 Со слов главного врача психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, следует...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ