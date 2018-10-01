За лечение гомеопатическими препаратами выступают адепты ЗОЖ и родители

Как говорится в ежегодном докладе научно-исследовательской группы GFK, тренды на лечение гомеопатическими препаратами в большей мере формируют адепты здорового образа жизни и родители малолетних детей. Менее всего склонны к гомеопатии трудоголики, пишет портал MedLinks.ru.

По итогам исследований GFK, сторонники здорового образа жизни – так называемые «зожники» – называют заботу о своем здоровье одной из отдельных сфер своей жизнедеятельности. К выбору натуральных медпрепаратов они подходят со всей ответственностью. Для этих людей главные критерии при покупке лекарства – безопасность терапевтического действия и натуральный состав продукта.

Как и «зожники», безопасные и натуральные лекарственные средства на растительной основе выбирают родители малолетних детей. Особенно это характерно для родителей детей не старше 3 лет. Многие из них предпочитают вводить в схемы лечения детских ОРВИ и расстройств ЖКТ растительные препараты «мягкого действия». При проведении терапии большинство родителей склонно прислушиваться к рекомендациям проверенных педиатров.

Реже всего пользуются гомеопатическими препаратами трудоголики – жители крупных городов. Оно готовы жертвовать своим здоровьем ради карьеры, поэтому часто выбирают лекарства «мгновенного действия», даже если препараты и имеют побочные эффекты. Вместе с тем, представители этой категории не исключают возможности попробовать гомеопатические приемы лечения в будущем – в более удобное для их проведения время.







