Учёные предупредили об опасности нерегулярного сердцебиения

Сегодня, 12:10 \\ Здоровье

Использование Apple Watch может уменьшить риск сердечных заболеваний.

 В последнее время эксперты всерьёз озадачены ростом фатальных исходов от сердечных заболеваний. Новое исследование было направлено на обнаружение проблемы ещё на пути её зарождения. Так, учёные предупредили об опасности нерегулярного сердцебиения и предложили рассмотреть возможность использования разжижителей крови для профилактики связанных с сердечными заболеваниями. Кроме того, периодический скрининг может снизить риск ложноотрицательных случаев, когда больные ошибочно идентифицируются как здоровые пациенты из-за устаревших технологий.

Исследователь Патрик Моран считает, что благодаря быстрому развитию в диагностике ЭКГ и достижениям технологий, таких как Apple Watch, скрининг на нерегулярное сердцебиение может стать частью повседневной жизни многих людей. По словам Морана, есть доказательства, показывающие, что такой регулярный скрининг увеличивает обнаружение проблем с частотой сердцебиения, которое грозит повышению риска инфаркта, инсульта и потенциальной деменции. Заметим, основными симптомами заболевания сердца на начальной стадии являются: сухой кашель, отдышка, приступы удушья в ночное время суток и снижение работоспособности.

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Автор - Лера Тихомирова
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