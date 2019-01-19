Британка не стала прерывать беременность по медицинским показаниям и родила здоровых близнецов

Супружеская пара Ханна Моррис и Марк Кинг из города Вашингтон, графство Тайн-энд-Уир, ожидали на свет появления своих малышей, однако беременность проходила с осложнениями. Первые неприятные известия посетили мать на третьем месяце беременности, тогда у Ханны была найдена кишечная инфекция, которую как считает женщина, врачи не вылечили до конца. Спустя месяц отошли воды, в момент госпитализации выяснили, что у британки произошел преждевременный разрыв плодных оболочек. Через два месяца произошло тоже самое, в результате его оба плода были заражены инфекцией. Медики тут же предложили семейству прервать беременность, так как считали вероятность появления детей на свет живыми - минимальной.

В своем интервью изданию The Mirror, Ханна рассказала, что совершенно не хотела этого делать. Интуиция или что-то другое подсказывало ей не слушать медицинских специалистов. Ей было принято решение, что даже если малышам суждено умереть, то пусть это произойдет естественным путем.

К счастью врачи не настаивали на своем предложении и оставили принятие решение за самой роженицей. По истечению нескольких дней, во время обследования, ей сказали, что малыши здоровы.

«Врачи подвели меня. Если бы я послушалась их и прервала беременность, моих сыновей сейчас бы здесь не было. Это ужасно», - поделилась своими эмоциями Ханна.

Мальчикам было суждено выжить, они появились на свет методом кесарева сечения. Супруги дали своим чадам имена - Джордж (George) и Альфи (Alfie). После рождения, у одного ребенка был ослабленный иммунитет, а у другого – порок сердца, однако на данный момент дети полностью здоровы.

Это не первый случай подобного рода, рассказывающий об ошибочных предположениях врачей.