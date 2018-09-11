Роспотребнадзор рассказал о проблеме детского ожирения в России

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14 февраля, Анна Попова - глава федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) рассказала о том, что количество детей, страдающих от ожирения в России, составляет один из 90 детей.

Глава подчеркнула, что дети являются самыми уязвимыми перед проблемой неправильного питания, а заключительный диагноз «ожирение» поставлен более чем 300 тысячам российских детей.

 

Статистика показывает, что самый высокий показатель данного заболевания приходится на детей дошкольного возраста. Каждый пятый ребенок имеет массу тела - выше нормы. Защита детей на законодательном уровне, а также формирование «правильного пищевого поведения» с раннего возраста, способны изменить ситуацию.

 

Различают основные виды детского ожирения: алиментарное – следствие переедания и гиподинамии; эндокринное – следствие нарушений обмена веществ и заболеваний эндокринной системы и нейрогенное – следствие перенесенных нейроинфекций или опухолей головного мозга.

К основным классическим методам лечения детского ожирения относят: соблюдение диеты, дозированную физическую нагрузку, психологическое сопровождение, а также лекарственную терапию при эндокринных и нейрогенных расстройствах.

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Автор - Юлия Кириенко
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