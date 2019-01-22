Как не ошибиться при выборе презервативов – Роскачество

На своем официальном сайте Роскачество рассказало о правильном выборе надежных и качественных презервативов, а также о том, где их приобретать, чтоб избежать подделки. Данную статью национальная система мониторинга качества приурочила ко Дню Святого Валентина, она стала ответом на многочисленные просьбы потребителей.

Роскачество рассказывает, что данные медицинские изделия, применяемые в качестве барьерного контрацептива, очень сильно разнятся между собой: по материалу, по способу их изготовления, по своей текстуре. Главной задачей потребителя, является покупка правильно подобранного изделия, таким образом оно будет гарантировать не только комфортное использование, но и станет защитой от страшных заболеваний, передаваемых половым путем. Такие заболевания чаще всего являются очень опасными и несут за собой летальный исход. К таким заболеваниям относят: сифилис, гонорею, ВИЧ, герпес, гепатит В и трихомониаз.

Всемирная организация здравоохранения ведет свою собственную статистику, исходя из которой следует, что мужские латексные презервативы защищают на 85% или более от передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем. Специалисты подчеркивают, что на данный момент в мире не существует 100% защиты от выше перечисленных заболеваний. В свою очередь Роскачество отметило, что место покупки – это самый главный аспект в выборе контрацептива. Чтобы избежать подделки продукта, следует приобретать товар исключительно в аптеках или аптечных киосках.

Латекс – самый распространенный на рынке материал при изготовлении презервативов. Но контакт с веществом на маслянистой – это самый главный минус этого вида сырья, делающий его менее прочным. Кроме того, латекс способен вызывать индивидуальные аллергические реакции.

Изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана не такие прочные и не так широко распространены на рынке, однако они гипоаллергенные и сверхтонкие.

Презерватив всегда должен подходить по размеру. Многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL.

«На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия, если они из Европы, то помечаются знаком соответствия "СЕ". Также обратите внимание на срок годности, независимо от производителя он не превышает пяти лет, использовать барьерный контрацептив после его истечения нельзя», - подчеркнули специалисты организации.

Пресс-служба аналитического агентства DSM Group подвела статистику продажи презервативов в России. Вышло, что в 2018 году российские аптеки продали 26,1 миллиона упаковок (138,7 миллиона штук) презервативов на 6,5 миллиарда рублей (в розничных ценах). По сравнению с 2017 годом продажи упали на 4,7% в стоимостном и на 6,6% в натуральном выражении (в упаковках). В феврале 2018 года продажи выросли на 5,6% в рублях и на 1,4% в штуках относительно аналогичного периода 2017 года. Средневзвешенная стоимость осталась на уровне прошлого года – 47 рублей за штуку.