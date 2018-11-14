Главную причину смертности несовершеннолетних назвали в Минздраве

В Минздраве рассказали, что вероятность несчастного случая является самой частой причиной гибели детей, без учета инфекционных заболеваний.

Главную причину смертности несовершеннолетних назвал главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава и академик РАН Александр Румянцев. Он рассказал, что несовершеннолетние чаще всего погибают в результате несчастных случаев. Среди малышей возрастом до 1 года на такие случаи приходится 7%. Если говорить о двухлетних детях, среди них 40% умирают от несчастных случаев. Среди детей, достигших 18 лет, этот показатель увеличивается до 90%. Главный гематолог Минздрава озвучил главную причину смертности несовершеннолетних во время форума «Здоровое общество».

Росстат публиковал данные за 2018 год о количестве людей, умерших в результате внешних обстоятельств. Сюда относятся дорожно-транспортные происшествия, убийства, отравление спиртными напитками и так далее. Так, в прошлом году по этим причинам умерло 131 252 граждан России. В Росстате отметили позитивное снижение этого показателя, так как в 2017 году от несчастных случаев погибло 138 784 человек.