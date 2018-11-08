Вареной колбаса приморского производителя оказалась напичкана антибиотиками

В Усурийске, лаборатория Россельхознадзора провела проверку и нашла в колбасе от популярного приморского производителя антибиотики. Специалисты выявили повышенное содержание антибиотика сульфаметоксазола.

Известно, что сульфаметоксазол предназначен для лечения инфекций мочеполовых органов, дыхательных путей, ЛОР-органов, инфекций желудочно-кишечного тракта. Он используется при острых и хронических бронхитах, в качестве профилактического и лечебного средства при пневмонии. Что касается мочеполовой системы, то при помощи этого препарата медицина борется с уретритом, циститом, пиелонефритом, простатитом, пиелитом.

От партии колбасы из магазина по улице Вилкова во Владивостоке, Государственными инспекторами ведомства была взята проба. Предприятие из Уссурийска было указано, как производитель. По итогам проверки пробы, в вареной колбасе специалисты нашли антибиотик сульфаметоксазол, которого там явно недолжно было быть. Данное нарушение относится к требованиям Технического регламента «О безопасности продукции».

Так же известно, что данный антибиотик применяют для лечения животных или же при стимулировании их роста (его добавляют в корм). Находка свидетельствует лишь о том, что сульфаметоксазол остался в мясе до сих пор – производитель колбасы не проконтролировал сырье для переработки.

Употреблять такую колбасу не безопасно для здоровья, отмечают эксперты. Поскольку организм привыкает к препарату, и он становится недействительным при лечении.