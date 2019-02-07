Посетители флагманского офиса смогут проверить свое сердце в центре Москвы

14 февраля посетители флагманского офиса «Мои Документы» в центре Москвы, смогут проверить состояние своего сердца. Данная акция приурочена ко Дню Святого Валентина.

«14 февраля посетители флагманского офиса «Мои Документы» ЦАО смогут принять участие в бесплатной акции «Найди в своем сердце любовь». У каждого желающего будет возможность в течение 15 минут проверить сердце в кабинете «Мое здоровье», - говорится в сообщении пресс-службе столичных центров государственных услуг.

Стало известно, что в рамках акции «Здоровое сердце» доктора московской поликлиники №68 проведут целый комплекс обследований, включающий в себя такие процедуры: пульсоксиметрия — неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом, который проводится с помощью пульсоксиметра и применяется при дыхательной недостаточности или явном подозрение на неё; экспресс-анализ на глюкозу и холестерин способен стабилизировать уровень сахара в крови на длительное время и выработку инсулина поджелудочной железой; кардиовизор - неповторимая технология измерения электрических микроальтернаций сигнала ЭКГ.

По завершению обследования, все желающие участники смогут получить медицинские консультации и рекомендации относительно своего состояния.

Также пресс-служба подчеркнула, что жители столицы имеют возможность, бесплатно пройти обследования в кабинете «Мое здоровье» по направлениям «Здоровые легкие», «Здоровое питание» и «Здоровые сосуды».

Одна процедура занимает не более, чем 15 минут. Пройти дополнительные обследования возможно в зависимости от выбранной пациентом программы.

Кабинет «Мое здоровье» открыт для москвичей ежедневно в часы работы флагманского офиса. Флагманский офис ЦАО работает ежедневно с 10:00 до 22:00.