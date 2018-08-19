Медики: Любовь является хронической болезнью

Медики заявили о том, что любовь – это вовсе не чудо, а хроническое заболевание, влекущее за собой нарушения в работе сердца и отключение критического мышления. Это все происходит на фоне изменений гормонального фона.

Поскольку уже завтра наступает всемирный день всех влюбленных – 14 февраля, психологи решили высказать свои убеждения по поводу любви. Они утверждают, что любовь – это болезнь и как при любом серьезном заболевании, человеку требуется определенный режим. По ходу любви образуется обширная клиническая картина. В свое время, у людей, посетивших данное чувство, происходят изменения в гормональном фоне, в следствии происходят нарушения различного характера, от работы сердца до почек. Психиатры проводят параллели с психозом, при котором появляется явно выраженное нарушение психической деятельности и психические реакции грубо противоречат реальной ситуации (по И. П. Павлову), что отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганизации поведения.

Однако не все специалисты отзываются о любви в негативно ключе. Со слов врача-психиатра Евгения Ковалева, во время обоюдной влюбленности у каждого происходит выработка нейромедиатора дофамина – гормона счастья. А гормон — окситоцин, формирует привязанность людей к объектам их чувств.



