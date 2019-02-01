Эпидемия гриппа охватила 5 федеральных округов до середины апреля

Сегодня, 01:49 \\ Здоровье

Обширные федеральные округи борются с эпидемией гриппа. На данный момент вспышки болезни зафиксированы в Сибири, Дальнем Востоке и Урале, а так же на Северном Кавказе и Северо-Западе.

 

Во время интервью на первом канале глава Минздрава предупредила, что нужно перетерпеть этот переломный период, и совсем скоро болезнь сбавит обороты и сойдет на нет. Эпидемия даже не достигнет отметки средней интенсивности, сообщает прогноз на 2019 год. Благодаря новой вакцине, борьба с эпидемией проходит успешно. Заболеваемость населения снизилась в 13 раз, за последние 12 лет.

Кроме того старые зафиксированные данные сообщают, что ранее было поражено болезнью около 43 субъектов России. Чаще всего гриппу и ОРВИ подвержены дети из детских садов и школ.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Тело шесть лет пожирало себя изнутри: Британец рассказал о своей болезни

 Из-за нее он сильно отощал. Если раньше этот мужчина весил 114 килограммов, то со временем его вес упал до 50 килограммов. К тому же, он не мог нормально питаться.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

Медики назвали важные признаки развития рака у мужчин

Ученые из Великобритании выделили несколько клинических признаков, которые могут...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Замглавы Минздрава Татарстана высказался против бесплатной медицины

 Айрат Гарипов, занимающий должность замглавы Минздрава Республики Татарстан, высказался...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ