Эпидемия гриппа охватила 5 федеральных округов до середины апреля

Обширные федеральные округи борются с эпидемией гриппа. На данный момент вспышки болезни зафиксированы в Сибири, Дальнем Востоке и Урале, а так же на Северном Кавказе и Северо-Западе.

Во время интервью на первом канале глава Минздрава предупредила, что нужно перетерпеть этот переломный период, и совсем скоро болезнь сбавит обороты и сойдет на нет. Эпидемия даже не достигнет отметки средней интенсивности, сообщает прогноз на 2019 год. Благодаря новой вакцине, борьба с эпидемией проходит успешно. Заболеваемость населения снизилась в 13 раз, за последние 12 лет.

Кроме того старые зафиксированные данные сообщают, что ранее было поражено болезнью около 43 субъектов России. Чаще всего гриппу и ОРВИ подвержены дети из детских садов и школ.