Неправильно подобранная тушь является причиной выпадения ресниц - ученые

По словам специалистов, на выпадение ресниц могут влиять как неправильно подобранная тушь, поскольку в ней могут быть аллергены, так и гормональные сбои и неправильное питание.

Медики заявили, что одной из главных причин выпадения ресниц является то, что человек непроизвольно чешет глаза. Как правило, чаще всего это происходит из-за того, что много времени проводят за компьютером. Кроме того, зуд может быть вызван аллергической реакцией и воспалительным процессом.

Еще одной причиной может быть неправильная тушь для ресниц. Косметическое средство, которое содержит различные аллергены, может оказывать лишь негативное влияние на состояние ресниц. Ученые отмечают, что способствовать выпадению ресниц может и то, что женщины не смывают макияж перед сном. Медики советуют всегда иметь с собой необходимые средства или просто влажные салфетки, чтобы снять макияж перед тем, как отходить ко сну.

Эксперты подчеркивают, что возникновение гормональных проблем сказывается на общем состоянии организма, в том числе, на цикле роста волос, не только на голове, но и ресниц, бровей. Специалисты сообщают, что из-за сбоя может нарушиться и цикл, стать более коротким, что означает более замедленный рост. Рацион также может влиять на выпадение ресниц. Если в организм попадает некачественная пища, вероятность проблем снаружи значительно возрастает. Необходимо составить сбалансированное питание, чтобы избавиться от проблемы выпадения ресниц.