Ученые рассказали как отказаться от сахара

Диетологи раскрыли несколько секретов как отказаться от сладкого, отметив, что еда подобного рода вредна, несмотря на ее сладость.

Диетологи рекомендуют не есть во время каких-либо действий. Например, работая сидя за компьютером, вся концентрация внимания идет совсем не на еду, поэтому теряется счет съеденного в этот период. Так же стоит отказаться от привычки перекусывать чем-то сладким, лучше заменить это фруктами.

Следующим шагом будет постепенное уменьшение объема сладостей. Эксперты говорят, что нужно уменьшать объем сахара в кофе и чае, со временем отказаться от него полностью. Больше внимание стоит обратить на газировки с высоким уровнем сахара. Лучше перейти на простую или газированную воду.

Последний совет от диетолога. Во время чаепития замените чай на простую воду, чай заглушает сладкое послевкусие, например, съеденные несколько шоколадных конфет, запитые водой, оставят насыщение и вам длительное время не захочется сладостей.