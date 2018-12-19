Разработан протез руки с ощущениями прикосновения

Доктор Макс Ортиц Каталана со своей командой разработал технологию протезов в масштабном европейском проекте DeTOP.

Ученые совершили огромный научный прорыв, создав протез руки, у которой появилась возможность выполнять команды мозга и передавать ощущения прикосновений. Операция проводилась в больнице университета Гетеборга. Шведке установили итальянский протез с рабочими нервами и мышцами, соединив его с имплантом из титана, которые вживили в лучевую кость.

Совершенствование протеза руки было в связано с ограниченностью и ненадежностью информации обычных протезов. Можно было выполнять только несколько простых действий, к примеру, разжимать и сжимать ладонь. Данный протез подходит для повседневной жизни, а не только для лабораторных исследований. Сейчас женщина реабилитируется и учится заново управлять отсутствующей рукой.

Следующая операция пройдет для еще одного шведа и итальянца.