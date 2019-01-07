Медики назвали важные признаки развития рака у мужчин

Сегодня, 04:24 \\ Здоровье

Ученые из Великобритании выделили несколько клинических признаков, которые могут свидетельствовать о развитии у мужчины ракового заболевания. Соответствующую статью опубликовало научное издание Express.

Как утверждают ученые, зачастую эти яркие клинические проявления вероятного онкозаболевания просто игнорируются мужчинами. К числу таких признаков медики относят появление кровянистых выделений. Например, при появлении мокроты с кровью мужчине следуют немедленно обратиться к врачу, так как этот клинический признак может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Также важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью при появлении крови в моче, так как она может указывать на развитие раковой опухоли в мочевом пузыре или кишечнике.

Другой патологией, симптомы которой зачастую игнорируют представители сильного пола, является рак груди. Данная разновидность онкологии у мужчин встречается не так часто, как у женщин, однако так же требует особого внимания. Симптомами развивающегося рака могут быть отёчность и деформация кожи в области груди, высыпания вокруг соска и появление выделений.

Увеличившиеся в размере яички и появление болевых ощущений во время мочеиспускания могут указывать не только на некоторые мужские патологии, но и на онкозаболевания, поэтому стоит обращать внимание на тщательную дифференциальную диагностику этих патологий. Кроме того, причиной срочного обращения мужчины к врачу может быть и быстрое неожиданное снижение веса без наличия явных причин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак стал второй наиболее частой причиной смерти во всём мире. Только в 2018 году зафиксировано порядка 9,6 млн смертей от рака. А самой распространённой причиной гибели стало позднее обращение за медицинской помощью.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Тело шесть лет пожирало себя изнутри: Британец рассказал о своей болезни

 Из-за нее он сильно отощал. Если раньше этот мужчина весил 114 килограммов, то со временем его вес упал до 50 килограммов. К тому же, он не мог нормально питаться.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

Шнуров отреагировал в стихах на смертность мужчин от алкоголя в России

 Голос и лицо музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в очередной раз ответил в...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Замглавы Минздрава Татарстана высказался против бесплатной медицины

 Айрат Гарипов, занимающий должность замглавы Минздрава Республики Татарстан, высказался...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ