Медики назвали важные признаки развития рака у мужчин

Ученые из Великобритании выделили несколько клинических признаков, которые могут свидетельствовать о развитии у мужчины ракового заболевания. Соответствующую статью опубликовало научное издание Express.

Как утверждают ученые, зачастую эти яркие клинические проявления вероятного онкозаболевания просто игнорируются мужчинами. К числу таких признаков медики относят появление кровянистых выделений. Например, при появлении мокроты с кровью мужчине следуют немедленно обратиться к врачу, так как этот клинический признак может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Также важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью при появлении крови в моче, так как она может указывать на развитие раковой опухоли в мочевом пузыре или кишечнике.

Другой патологией, симптомы которой зачастую игнорируют представители сильного пола, является рак груди. Данная разновидность онкологии у мужчин встречается не так часто, как у женщин, однако так же требует особого внимания. Симптомами развивающегося рака могут быть отёчность и деформация кожи в области груди, высыпания вокруг соска и появление выделений.

Увеличившиеся в размере яички и появление болевых ощущений во время мочеиспускания могут указывать не только на некоторые мужские патологии, но и на онкозаболевания, поэтому стоит обращать внимание на тщательную дифференциальную диагностику этих патологий. Кроме того, причиной срочного обращения мужчины к врачу может быть и быстрое неожиданное снижение веса без наличия явных причин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак стал второй наиболее частой причиной смерти во всём мире. Только в 2018 году зафиксировано порядка 9,6 млн смертей от рака. А самой распространённой причиной гибели стало позднее обращение за медицинской помощью.