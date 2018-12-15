Дерматолог: Шапку и перчатки нужно стирать раз в две недели

Дерматолог из Волгограда Ирина Борисова ответила на вопросы местных жителей о том, какую опасность для здоровья несут грязные шапки и перчатки. Оказалось, пренебрежение уходом за этими предметами гардероба чревато вирусными и кишечными заболеваниями.

Прежде всего, чтобы всегда иметь в запасе чистую шапку и перчатки, дерматолог рекомендует приобрести на зимнее время несколько шапок, как минимум две. То же правило действует и для перчаток. Ухаживать за этими аксессуарами нужно раз в две недели.

Шапку нужно стирать раз в две недели, так как при носке грязного головного убора могут появиться высыпания в районе лба и по линии роста волос. Грязная шапка не грозит серьезными заболеваниями кожи головы, однако, если игнорировать стирку, лечение высыпаний может занять продолжительное время. Также, существует неприятный сточки зрения эстетики момент: нестираная шапка придает волосам тусклый неаккуратный вид, даже если человек соблюдает правила гигиены.

Перчатки также подлежат стирке раз в две недели. С этим аксессуаром дело обстоит серьезнее, ведь именно руками человек касается поручней в транспорте, дверей в магазинах и т.д. Кроме того, кожа рук выделяет пот в перчатках даже в холодную погоду. На перчатках быстро скапливается множество бактерий, которые, попадая в организм, провоцируют вирусные и кишечные инфекции. Поэтому дерматолог советует стирать перчатки как можно чаще, как минимум раз в две недели.

Существуют правила правильной стирки шапок и перчаток. Сначала нужно убедиться, что на аксессуарах нет предупреждающих ярлыков о запрете стирки. Лучше отказаться от машинной стирки и потратить немного времени на ручной уход. При ручной стирке шапки и перчатки сохранят свою форму, так как этот вид мытья более щадящий. Температура воды не должна превышать 35 градусов. Порошок лучше заменить гелем. А чтобы шапка не утратила свою форму, рекомендуется сушить ее натянутой на стеклянную банку.

Ранее столичные медики предостерегли от пребывания на холоде без шапки. Это может привести к облысению.