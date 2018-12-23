Ученые рассказали, как отказаться от сладкого без стресса и голодания

Оказалось, перестать есть сладости вполне реально. Эксперты считают, что конфеты, пирожные и торты можно практически полностью исключить из рациона, но для этого нужно следовать нескольким советам.

Сладости являются для многих людей большим соблазном. Торты и кексы нередко приводят к срывам диет и обжорству. Сладости не только вредят фигуре, но также негативно сказываются на здоровье. По словам ученых, многим людям стоит сократить количество потребляемых лакомств, но это не всегда удается сделать.

Ученые рассказали, как отказаться от сладкого. По словам экспертов, перестать есть сладости можно без стресса и голодовки. Для начала, в рацион нужно добавить крупы. Каши содержат углеводы, но они дольше расщепляются, из-за чего человек чувствует себя сытым и не испытывает соблазна съесть печенье или конфету.

По словам ученых, сахар из рациона стоит убить не сразу. Нужно постепенно снижать дозу потребляемых сладостей. К примеру, лакомство можно делить на части и есть постепенно, а в чай можно начать понемногу класть все меньше и меньше сахара. Важно употреблять сладости осознанно, а не во время каких-либо других действий. Конфеты, съеденные во время просмотра фильма, не принесут должного удовольствия, а мозг может попросту «не заметить» еду и снова подать сигнал о голоде.

По словам ученых, также нужно ввести запрет на так называемые ритуалы со сладостями. Многие привыкли съедать пирожные в театре или пить чай с коллегами в прикуску с тортом. Такие привычки стоит заменить на более полезные и тогда потребляемых сладостей станет гораздо меньше. Также лучше заменить напитки с сахаром или сиропом на обычную воду. Бутилированные соки и напитки содержат в себе мало полезных веществ, а вот сахара в них очень много.