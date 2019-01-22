Ежедневные прыжки в течение шести минут помогут укрепить кости - ученые

Сегодня, 12:50 \\ Здоровье

Ученые из Манчестерского университета рассказали, что выполнение прыжковых упражнений каждый день в течение шести минут поможет сделать кости гораздо крепче.

 Специалисты выяснили, что прыжки помогают женщинам избежать появления и развития остеопороза. По их словам, комплекс прыжковых упражнений является отличной профилактической мерой для истончения костей человека. Ученые провели эксперимент, который подтверждает данную теорию.

Добровольцев разделили на несколько групп. Женщины из первой группы должны были прыгать с интервалом в 4 секунды, после чего перерыв увеличивался до 15 секунд. В итоге выяснилось, что прыжки в таком режиме, выполняющиеся не менее трех раз в неделю по 30 раз, оказывают положительное влияние на кости. Как следствие, оказывается положительное воздействие на мышцы, что помогает предотвратить остеопороз, который может развиться с возрастом.

Участницы второй группы должны были прыгать с высоты ящика либо от земли и вверх. Как полагают исследователи, такой вид прыжков необходим, чтобы обеспечить мышцам ног необходимую нагрузку. Это помогает костым с возрастом сохранять прежнюю толщину. Более эффективными оказались прыжки, где задействованы руки, а также «приземление» на носочки.

В результате эксперимента удалось установить, те, кто выполняет данные упражнения регулярно, на два процента уменьшают риск возникновения проблем с костями, а заодно и с мышцами с возрастом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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