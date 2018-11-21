Капсула, способная заменить инъекции инсулина для больных диабетом второго типа

Ученные Массачусетского технологического института (MIT) вместе с сотрудниками из Гарвардского университета и фармацевтической компании Novo Nordisk разработали биомеханизм, позволяющий доставить инсулин в слизистую оболочку желудка. Соответственно, благодаря ему можно избавиться от необходимости кожных инъекций.

Ученные из США изобрели капсулу, доставляющую инсулин в организм диабетика перорально. Ежедневные уколы через кожу, будут заменены на футляр таблетки, которая доставит аналогичную дозу инсулина к стенкам желудка, где она проникнет в организм через безболезненную микро-инъекцию.

Капсула произведена из биоразлагаемого полимера и компонентов нержавеющей стали. После выхода всего препарата, она легко выводится из организма, объясняют авторы.

Работу этого препарата Лангер и члены его команды испытали на свиньях, использовали 2 разных варианта подобных капсул. В момент проведения испытаний было выявлено, что одна такая нанокапсула доставляет около 5 мг инсулина в организм, это сравнимо с дозой, которая необходима для больных диабетом 2 типа.

Сахарный диабет 2 типа — болезнь, при которой происходит нарушение взаимосвязь инсулина с клетками тканей и развивается гипергликемия, которая характеризует высокое содержание глюкозы в сыворотке крови. У человека возникает мышечная слабость, сухость во рту, зуд и многие другие признаки заболевания. Для избегания дальнейшего развития болезни необходимо проводить инъекции инсулина несколько раз в день. Новая технология может заменить этот процесс обычной капсулой, принимающейся вовнутрь.

Из слов ученных, их открытие уже заинтересовало многие ведущие фармацевтические компании. Ведется колоссальная работа по созданию новейших и более универсальных версий похожих нанокапсул. В скором времени планируется провести клинические испытания.