Ученые вынуждены вновь напомнить о смертельной опасности увеличения груди

В США опять появились волнения на тему того, что грудные имплантаты могут привести к онкологии. Анализ новых данных вынудил ученых вновь напомнить о смертельной опасности увеличения груди, в частности, о редком виде лимфомы.

Впервые о смертельной опасности увеличения груди заговорили в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Спустя 8 лет организация опубликовала новые данные на основе анализа медицинского оборудования, где сказано, что грудные имплантаты могут спровоцировать анапластическую крупноклеточную лимфому.

Данные с 2010 по 2018 год показали 457 случаев заболеваний у женщин после увеличения груди. Девять случаев оказались со смертельным исходом. Ученые советуют не опираться на то, что летальных исходов не так уж и мало. Получив данные, научное сообщество предостерегает: любой человек, увеличивший грудь, склонен заболеть онкологией, а именно – анапластической крупноклеточной лимфомой. Насчет материала имплантатов, ученые не могут пока что прийти к точному заключению. В данный момент нет оснований полагать, что какая-то конкретная марка имплантатов выпускает онкологически опасный материал для увеличения груди.

Американское Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предостерегает женщин и всех, кто имеет в теле имплантаты, быть внимательными. Следует сразу же обратиться к доктору, если есть боли в области имплантатов, если нащупываются комки, или видны отеки.

Ранее в США предостерегли молодых мужчин от рака молочной железы. Им также, как и женщинам, необходимо ощупывать грудь и подмышечные зоны на предмет подозрительных образований. Что касается женщин, им онкологи рассказали, что материнство уменьшает риск заболевания раком молочной железы.