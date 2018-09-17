Госдума рассмотрит предложение о запрете алкоголя на витринах магазинов

По мнению автора инициативы, алкоголь следует продавать в специальных изолированных помещениях, или вовсе создавать для спиртосодержащих напитков больше отдельных магазинов.

Мысль о запрете алкоголя на витринах магазинов прозвучала от доктора медицинских наук Леонида Огуля из «Единой России». Он также является заместителем председателя Госдумы по охране здоровья. Депутат направил свое предложение министру здравоохранения и министру промышленности и торговли, чтобы узнать их позицию относительно запрета алкоголя на витринах магазинов.

Депутат Госдумы в своих рассуждениях оперирует принципами здорового образа жизни, который обязательно нужно пропагандировать со школьных лет, считает Огуль. Он посетовал на то, что взрослому человеку на законодательном уровне уже невозможно привить отказ от алкоголя, а вот на детей стоит обратить внимание.

Чиновник рассказал, что родитель, покупая в магазине алкоголь с витрины в присутствии ребенка, подает ему дурной пример. Таким образом, несовершеннолетние с детства привыкают к наличию алкоголя на витринах магазинов, потому что он преподносится как продукт, приемлемый к употреблению и доступный. Чиновник советует убрать алкоголь с витрин в специальные шкафы или отдельные супермаркеты.

Ранее в столичной городской думе прозвучало предложение о запрете продажи детского шампанского. Неалкогольный напиток в бутылке, аналогичной «взрослому» шампанскому якобы прививает ребёнку с малых лет интерес к спиртному.