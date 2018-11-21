Дома нужно переодеваться: уличная одежда и обувь несут риск выкидыша, эпилепсии и смерти

Сегодня, 20:11 \\ Здоровье

Исследователи из США много лет изучали, как дорожная пыль и уличные микрочастицы влияют на здоровье. Оказалось, что уличную одежду и обувь крайне важно снимать по возвращению домой.

 Ученые Райхан Хан и Марк Странд написали книгу о дорожной пыли и ее влиянии на здоровье человека. В своей работе исследователи описали болезни, которые могут возникнуть, если люди будут ходить по дому в уличной одежде и обуви.

Исследователи утверждают, что дома нужно обязательно переодеваться, так как на уличной одежде находится много микробов. На обуви, в которой человек ходит по улице, могут быть опасные бактерии, вызывающие листериоз. Листерии приводят к выкидышам, менингиту и прочим негативным последствиям.

Уличная одежда и обувь несут не только риск выкидыша. Также наряды, которые человек носит на улице, могут привести к эпилепсии и даже смерти. Микробы, которые находятся на уличной обуви, могут вызывать энцефалит, а также потерю сознания, тошноту и сонливость.

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Автор - Анна Пушкина
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