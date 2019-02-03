Как зимой сохранить кожу лица здоровой: рассказывает дерматолог

Зима – чрезвычайно опасное для кожи лица время года. Колебания температуры от сильного мороза до легкого потепления, а потом – обратно наносят ощутимый вред здоровью кожи лица, она становится уязвимой перед сухостью и раздражением. Как сохранить кожу здоровой зимой, рассказывает Николай Потекаев – дерматолог в департаменте здравоохранения, а также директор Московского научно-практического центра.

Прежде чем подойти к вопросу о здоровье кожи, дерматолог подчеркивает, что рекомендации, которые он дает, справедливы как для женщин, так и для мужчин. Отличие кожи лица мужчин только в волосяном покрове и в регулярном бритье у большинства. Поскольку мужчины дополнительно могут раздражать кожу лица бритьем, при выборе средств для зимнего ухода, дерматолог рекомендует консультироваться с доктором.

Если говорить о средствах ухода для сохранения кожи лица здоровой зимой, то здесь нужно отдавать предпочтение гипоаллергенной косметике. Мужчинам лучше заменить парфюмили одеколон, применяемый после бритья, на специальный лосьон или молочко. Спиртосодержащие средства провоцируют на коже зимой воспаления и аллергии.

Дерматолог рассказывает, что кожа на лице у всех людей зимой подвержена сухости и обезвоживанию. Главное правило ухода за кожей лица зимой – это увлажнение. В этом, по словам дерматолога, помогут средства с увлажняющим и смягчающим действием, они называются эмоленты. Они могут продаваться в виде лосьонов, мазей, спреев и тому подобное. Дерматолог Николай Потекаев предостерегает: дайте средству впитаться на коже лица, прежде чем выходить на мороз, иначе вместо пользы получится вред. Увлажняющие средства сохранят зимой кожу лица здоровой.

Чтобы сохранить кожу лица зимой здоровой, нужно знать, чем чревато отсутствие ухода за ней в морозную погоду. Так, в зимнее время из-за холода обостряется псориаз. Низкая температура воздуха и сырость провоцируют на коже синие припухлости, зуд и трещины. В первую очередь, как говорит дерматолог, чтобы этого избежать, уязвимые участки кожи должны быть закрыты одеждой. С зудом поможет справиться специальное увлажняющее средство для зимы.

Чтобы сохранить кожу лица здоровой зимой, как рассказывает дерматолог, нужно воздействовать на нее не только внешне, но и изнутри. Как передает слова дерматолога «РИА Новости», в питании должны присутствовать как растительные, так и животные жиры, а также витамины. Кожа лица станет эластичной и менее обезвоженной.