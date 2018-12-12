Прокуратура Бурятии заступилась за беременных

Полгода, гинекологическое отделение ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница» не принимала на стационарное лечение будущих рожениц. Такое решение было принято с августа 2018 года, главным врачом больницы. Полноценная работа родильного отделения была временно приостановлена по причине нехватки врачей акушеров-гинекологов. По итогу больница вовсе перестала оказывать стационарное лечение, как в гинекологическом отделении ЦРБ. Фельдшеро-акушерские пункты в Нестерово, Кике и Зырянске были лишены возможности обеспечения медицинской помощью.

В прокуратуру Прибайкальского района поступило обращение от граждан, после чего прокурор района направил в местный суд заявление с требованием обязать ЦРБ укомплектовать штат медицинскими сотрудниками и предоставить деятельность отделения по профилю «акушерство и гинекология». Запрос прокурора был принят в обработку и удовлетворен – сообщилось в СМИ.

На данный момент, прокуратура Бурятии оповестила, что районная больница находится в полной готовности для приема беременных женщин врачами акушерами-гинекологами. Вопрос о поставке необходимой медицинской помощи в фельдшерско-акушерские пункты в селах, так же решен.



