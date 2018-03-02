Хамство и опоздание: украинская сторона сорвала переговоры в Минске

Сегодня украинские представители сорвали проведение заседания гуманитарной подгруппы Трёхсторонней контактной группы в Минске.

По словам руководителя рабочей группы Луганской народной республики по обмену военнопленными Ольги Кобцевой, Ирина Геращенко задержала начало встречи на час и оскорбительно выразилась касаемо омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, после чего покинула зал переговоров. Кроме того, вице-спикер Верховной Рады Украины некорректно высказывалась не в тему переговоров, включая антироссийскую тематику.

Политологи отмечают, что данное поведение неслучайно, так как подобным образом украинская сторона делает попытки саботирования минских соглашений. Кроме того, они заявили, что таким образом киевское правительство маскирует большой провал касательно ситуации на территории Донбасса. Похожей по накалу ситуацией эксперты считают встречу, на которой представители Украины отказывались понимать русский язык, что подтверждает их равнодушие к минскому процессу.