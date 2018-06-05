Пётр Порошенко: Россия должна смириться с миротворцами на Донбассе

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко ошарашил очередным заявлением касательно государственной границы.

Сообщается, что глава государства решил призвать «опечатать» территорию, которая не находится под контролем киевских властей, для обеспечения реализации Минских соглашений. Кроме того, Порошенко считает, что российскому правительству необходимо смириться с миротворческой операцией Организации Объединённых Наций, которая охватывает территорию Донбасса, в том числе возле границы с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко не считает целесообразным создание проекта газопровода «Северный поток – 2» с экономической точки зрения, видя его только политическим.