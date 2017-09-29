В ЛНР открыли музей, посвящённый нынешним событиям в ходе войны

Исполняющий обязанностей президента Луганской народной республики Леонид Пасечник торжественно открыл музей, посвященный освещению событий нынешней истории государства.

Он заявил, что республике был необходим этот музей для того, чтобы все сведения и история в целом была сохранена и донесена до потомков в достоверном обличии. Сообщается, что музей расположен на том же месте, где ранее базировался Краеведческий музей Луганска. Основной сюжетной линией общей экспозиции являются экспонаты с мест боевых действий, фотоснимки погибших ополченцев ЛНР, амуниция и одежда, в которой люди воевали за свободу слова в течение четырёх лет.

Ранее в Луганске главными чиновниками республики был открыт памятник, посвящённый жертвам авиаудара, который луганчане пережили 4 года назад. Правительство ЛНР высказало соболезования родным и близким погибших после нападения украинской стороны и назвало авиаудар демонстрацией отношения властей Киева к ЛНР.